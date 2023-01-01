WebCatalog

Google Translate

Google Translate

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: translate.google.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Translate» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Google Translate – це безкоштовна багатомовна служба нейронного машинного перекладу, розроблена Google для перекладу тексту та веб-сайтів з однієї мови на іншу. Він пропонує інтерфейс веб-сайту, мобільний додаток для Android та iOS, а також інтерфейс програмування додатків, який допомагає розробникам створювати розширення браузера та програмне забезпечення. Станом на вересень 2020 року Google Translate підтримує 109 мов на різних рівнях, а станом на квітень 2016 року зареєстрував понад 500 мільйонів користувачів із понад 100 мільярдами слів, які перекладаються щодня. Запущений у квітні 2006 року як статистичний сервіс машинного перекладу, він використовував ООН а також документи та стенограми Європейського парламенту для збору лінгвістичних даних. Замість того, щоб перекладати мови безпосередньо, він спочатку перекладає текст англійською мовою, а потім повертається до цільової мови в більшості мовних комбінацій, які він позиціонує у своїй сітці, за кількома винятками, включаючи каталонсько-іспанську. Під час перекладу він шукає шаблони в мільйонах документів, щоб допомогти вирішити, які слова вибрати та як їх розташувати в цільовій мові. Його точність, яку неодноразово критикували та висміювали, виявилося, що вона сильно відрізняється в різних мовах. У листопаді 2016 року Google оголосив, що Google Translate перейде на механізм нейронного машинного перекладу — Google Neural Machine Translation (GNMT), який перекладає «цілі речення за раз, а не лише частину за частиною. Він використовує цей ширший контекст, щоб допомогти знайти найбільш релевантний переклад, який потім переставити та налаштувати, щоб він був більше схожим на людську мову з належною граматикою». Спочатку ввімкнений лише для кількох мов у 2016 році, станом на вересень 2020 року GNMT використовується всіма 109 мовами в списку Google Translate, за винятком мовної пари між англійською та латинською.

Вебсайт: translate.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Translate». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

Google Messages

Google Messages

messages.google.com

Intento

Intento

inten.to

Vidby

Vidby

vidby.com

Google Podcasts

Google Podcasts

podcasts.google.com

Wiktionary

Wiktionary

wiktionary.org

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

N26

N26

n26.com

Google Search Console

Google Search Console

google.com

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

LyricsTranslate

LyricsTranslate

lyricstranslate.com

Readlang

Readlang

readlang.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності