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Альтернативи - Google Translate

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator — це безкоштовна служба нейронного машинного перекладу, запущена 28 серпня 2017 року та розроблена компанією DeepL GmbH (Linguee), розташованою в Кельні, Німеччина. Він отримав схвальні відгуки в пресі, стверджуючи, що він точніший і детальніший, ніж Google Translate. Наразі DeepL п...

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Translator — це багатомовний хмарний сервіс машинного перекладу, наданий Microsoft. Перекладач Microsoft інтегрований у багато споживчих продуктів, продуктів розробників і підприємств; зокрема програми Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Transl...

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Безкоштовний онлайн-переклад з французької, російської, іспанської, німецької, італійської та ряду інших мов на англійську і назад, словник з транскрипцією, вимовою та прикладами вживання. Яндекс.Перекладач працює зі словами, текстами та веб-сторінками.

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

Папаго, розумний перекладач зі штучним інтелектом, мріє про світ, де люди зможуть спілкуватися без мовних бар’єрів. Навер Папаго

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

Подолайте мовний бар'єр. Переклад розмов на різних пристроях, для чатів один на один і для взаємодії у великих групах.

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

Перекладайте тексти 108 мовами без зусиль.

iTranslate Web

iTranslate Web

itranslate.com

iTranslate — провідний безкоштовний перекладач/перекладач.

Translate.com

Translate.com

translate.com

Експертні мовні рішення для бізнесу будь-якого розміру. Понад 25 тисяч професійних перекладачів. 90 мовних пар. Служба онлайн-перекладу 24/7. API.

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Отримує переклади без використання будь-якої служби, пов’язаної з Google, запобігаючи їх відстеженню.

Google Translation Hub

Google Translation Hub

cloud.google.com

Швидкий переклад. Збереження формату. Прозоре ціноутворення. Зробіть свої документи кількома мовами одним клацанням миші. Перекладайте з однієї на багато мов за один крок! Легко перекладайте вміст на 135 мов за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, зручного для бізнес-користувача, і за потре...

Lingvanex

Lingvanex

lingvanex.com

Машинний переклад: перекладайте мільйони текстів, аудіофайлів, веб-сайтів за фіксованою ціною з повним захистом конфіденційності. Безкоштовна 2-тижнева пробна версія.

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