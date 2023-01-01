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Google Podcasts

Google Podcasts

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Вебсайт: podcasts.google.com

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Google Podcasts – це програма для подкастів, розроблена Google і випущена 18 червня 2018 року для пристроїв Android. У вересні 2018 року підтримку Google Cast було додано до Google Podcasts. На Google I/O 2019 Google анонсувала веб-версію Google Podcasts для iOS, Android і Windows. Версія для iOS була запущена в березні 2020 року. У листопаді 2019 року додаток отримав редизайн із використанням внутрішньої мови дизайну Google Material Design.

Вебсайт: podcasts.google.com

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