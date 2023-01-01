Google Play, раніше Android Market, — це служба цифрового розповсюдження, якою керує та розробляє Google. Він служить офіційним магазином додатків для пристроїв, які працюють на «сертифікованій Google» операційній системі Android, дозволяючи користувачам переглядати та завантажувати програми, розроблені за допомогою комплекту розробки програмного забезпечення Android (SDK) і опубліковані через Google. Google Play також служить магазином цифрових медіа, пропонуючи музику, книги, фільми та телепрограми. Раніше він пропонував апаратні пристрої Google для покупки до появи окремого онлайн-магазину апаратного забезпечення Google Store 11 березня 2015 року, а також пропонував новинні публікації та журнали до оновлення Google News 15 травня 2018 року. Програми доступні через Google Play безкоштовно або платно. Їх можна завантажити безпосередньо на пристрій Android через фірмову мобільну програму Play Store або розгорнувши програму на пристрої з веб-сайту Google Play. Програми, які використовують апаратні можливості пристрою, можуть бути націлені на користувачів пристроїв із певними апаратними компонентами, такими як датчик руху (для ігор, що залежать від руху) або фронтальна камера (для онлайн-відеодзвінків). У 2016 році з магазину Google Play було завантажено понад 82 мільярди додатків, а у 2017 році кількість опублікованих додатків перевищила 3,5 мільйона. Він був предметом багатьох проблем, пов’язаних із безпекою, коли шкідливе програмне забезпечення схвалювалося, завантажувалося в магазин і завантажувалося користувачами. , різного ступеня тяжкості. Google Play було запущено 6 березня 2012 року, об’єднавши Android Market, Google Music і Google eBookstore під одним брендом, знаменуючи зміну стратегії цифрового розповсюдження Google. Сервіси, включені в Google Play, це Google Play Книги, Google Play Ігри, Google Play Фільми та ТБ і Google Play Музика, а раніше Google Play Newsstand, перш ніж повністю припинити роботу Google Play у листопаді 2018 року. Після ребрендингу Google має поступово розширював географію підтримки кожного з сервісів.

Вебсайт: play.google.com

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