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YouTube Music

YouTube Music

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Вебсайт: youtube.com

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YouTube Music – це сервіс потокової передачі музики, розроблений YouTube, дочірньою компанією Google; він надає спеціалізований інтерфейс для сервісу, орієнтованого на потокову передачу музики, дозволяючи користувачам переглядати пісні та музичні відео на YouTube на основі жанрів, списків відтворення та рекомендацій. Послуга також пропонує преміальний рівень, який дозволяє відтворювати без реклами, фонове відтворення лише аудіо та завантажувати пісні для відтворення в автономному режимі. Ці переваги підписки також пропонуються підписникам Google Play Music і YouTube Premium. Послуга згодом витіснить Google Play Music як основний бренд Google для потокової передачі та покупки музики.

Вебсайт: youtube.com

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