Pandora — американський сервіс потокової передачі музики за підпискою, що належить Sirius XM Holdings. Служба, що базується в Окленді, штат Каліфорнія, зосереджена на рекомендаціях, заснованих на «Проекті музичного генома» — засобі класифікації окремих пісень за музичними ознаками. Послуга спочатку була запущена на споживчому ринку як служба інтернет-радіо, яка генерувала б персоналізовані канали на основі цих рис і пісень, які подобаються користувачеві; ця послуга доступна на рівні з підтримкою реклами та у версії на основі підписки. У 2017 році сервіс запустив Pandora Premium, версію сервісу за запитом, яка більше відповідає сучасним конкурентам. Компанію було засновано в 2000 році як Savage Beast Technologies і спочатку вона була задумана як компанія, що працює між бізнесом і ліцензує проект Music Genome для роздрібних торговців як платформу для рекомендацій. У 2005 році компанія переключила свою увагу на споживчий ринок, запустивши Pandora як продукт інтернет-радіо. Pandora — безкоштовний сервіс; Основні функції безкоштовні з рекламою або обмеженнями, тоді як додаткові функції, такі як покращена якість потокового передавання, завантаження музики та офлайн-канали, пропонуються через платні підписки. У 2019 році у Pandora було близько 63,5 мільйона активних користувачів щомісяця та 6,2 мільйона передплатників. У лютому 2019 року Sirius XM Holdings придбала Pandora за 3,5 мільярда доларів США.

Вебсайт: pandora.com

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