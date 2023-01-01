ZIPDJ — це найелітніший у світі музичний пул діджеїв на основі передплати та рекламна ліцензована музична служба. ZIPDJ розповсюджує рекламні релізи серед дегустаторів, діджеїв, радіодіджеїв та інших професіоналів музичної індустрії; ZIPDJ випускає нову музику!

Вебсайт: zipdj.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ZIPDJ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.