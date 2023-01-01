Apple Music — це сервіс потокового передавання музики та відео, розроблений компанією Apple Inc. Користувачі вибирають музику для потокового передавання на свій пристрій за запитом або можуть слухати наявні списки відтворення. Сервіс також включає інтернет-радіостанцію Apple Music 1, Apple Music Hits і Apple Music Country, яка цілодобово веде пряме мовлення на понад 200 країн. Послугу було анонсовано 8 червня 2015 року та запущено 30 червня 2015 року. Нові передплатники отримують шестимісячний безкоштовний пробний період, перш ніж послуга вимагатиме щомісячної підписки. Apple Music, яка спочатку була суто музичною службою, у 2016 році почала розширюватися на відео. Виконавчий директор Джиммі Айовін заявив, що намір сервісу — стати «культурною платформою», а Apple, як повідомляється, хоче, щоб сервіс був «єдиним магазином для поп-культура". Компанія активно інвестує значні кошти у виробництво та закупівлю відеоконтенту, як музичних відео та концертних матеріалів, які супроводжують музичні релізи, так і веб-серіалів та художніх фільмів. Оригінальна версія Apple Music для iOS отримала неоднозначні відгуки, критикуючи інтерфейс користувача, який вважався «не інтуїтивно зрозумілим». Однак його високо оцінили за підбір списків відтворення, велику бібліотеку пісень для потокового передавання та інтеграцію з іншими пристроями та службами Apple. В iOS 10 додаток отримав суттєвий редизайн, який отримав позитивні відгуки за оновлений інтерфейс із меншою кількістю безладу, покращену навігацію та більший акцент на бібліотеках користувачів. Apple Music стрімко набула популярності після свого запуску, подолавши позначку в 10 мільйонів передплатників лише за шість місяців. Сервіс має 60 мільйонів передплатників по всьому світу станом на червень 2019 року.

Вебсайт: music.apple.com

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