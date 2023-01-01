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Apple Developer

Apple Developer

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Вебсайт: apple.com

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Apple Developer — це веб-сайт компанії Apple Inc., де представлені інструменти розробки програмного забезпечення, інтерфейси програмування додатків і технічні ресурси. Він містить ресурси, які допомагають розробникам програмного забезпечення писати програмне забезпечення для платформ macOS, iOS, iPadOS, watchOS і tvOS.

Вебсайт: apple.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Apple Developer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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