Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Apple Developer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Apple Developer — це веб-сайт компанії Apple Inc., де представлені інструменти розробки програмного забезпечення, інтерфейси програмування додатків і технічні ресурси. Він містить ресурси, які допомагають розробникам програмного забезпечення писати програмне забезпечення для платформ macOS, iOS, iPadOS, watchOS і tvOS.

Вебсайт: apple.com

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