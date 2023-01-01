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Stripe

Stripe

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Вебсайт: stripe.com

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Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.

Вебсайт: stripe.com

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