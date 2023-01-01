Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Twilio» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Twilio — це американська хмарна комунікаційна платформа як послуга (CPaaS), яка базується в Сан-Франциско, Каліфорнія. Twilio дозволяє розробникам програмного забезпечення здійснювати та приймати телефонні дзвінки, надсилати та отримувати текстові повідомлення та виконувати інші комунікаційні функції за допомогою API веб-служб.

Вебсайт: twilio.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Twilio». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.