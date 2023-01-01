Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Runscope» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Runscope — це SaaS-компанія, яка надає рішення для тестування продуктивності API, моніторингу та налагодження. Runscope дозволяє розробникам програмного забезпечення, тестувальникам якості, інженерам DevOps та іншим зацікавленим сторонам API співпрацювати у створенні, управлінні та виконанні функціональних тестів і моніторів API. Runscope знаходиться в Сан-Франциско, Каліфорнія.

Вебсайт: runscope.com

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