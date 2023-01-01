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Uber Eats

Uber Eats

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Вебсайт: ubereats.com

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Uber Eats – це американська онлайн-платформа для замовлення та доставки їжі, запущена компанією Uber у 2014 році та розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія.

Вебсайт: ubereats.com

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