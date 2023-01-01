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Deliveroo

Deliveroo

deliveroo.co.uk

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харчування. Ми отримуємо це. У кожного з нас є свої улюблені. З Deliveroo доставляйте улюблені місцеві ресторани та страви на винос прямо до дверей. Все є в меню. Від популярних у країні мереж, таких як KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King і Subway, до місцевих ресторанів і ваших улюблених страв на винос, у нас є все, що чекає на доставку до вас. Від китайської до кубинської, від суші до салатів і піци до перуанської – на Deliveroo знайдеться їжа для кожного. Якщо у вас закінчилося молоко чи яйця, ви також можете зробити замовлення в одного з наших продуктових партнерів і отримати найнеобхідніше прямо до дверей. Коли ми добре їмо, ми добре себе почуваємо. Тож будь нашим гостем. Замовляйте їжу на винос у популярних у Великобританії мережах, зокрема Wagamama, Shake Shack, KFC, Dishoom, Taco Bell, Five Guys, Pho, Burger King, Nando's, Pret A Manger, Tortilla, Wahaca, Gourmet Burger Kitchen, Pizza Pilgrims, Byron і всі ваші місцеві улюблені страви. Завдяки тисячам доступних продуктових товарів, починаючи від товарів першої необхідності, як-от молоко, яйця та хліб, до інгредієнтів для приготування їжі та смачних ласощів, ми тут, щоб доставити потрібні вам продукти від Co-op, Waitrose, Whole Foods, Sainsbury's, Aldi, One Stop. , Morrisons, Nisa тощо.

Вебсайт: deliveroo.co.uk

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