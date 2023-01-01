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Postmates

Postmates

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Вебсайт: postmates.com

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Postmates – це американська компанія, яка пропонує місцеву доставку страв, приготованих у ресторанах, та інших товарів. Станом на лютий 2019 року Postmates працює в 2940 містах США. Послуга покладається на програми для мобільних телефонів і їх можливості глобальної системи позиціонування, щоб відповідати запасам і споживчому попиту. Postmates, запущена в 2011 році, є однією з багатьох компаній із доставки на вимогу в Сполучених Штатах. забезпечення доставки з ресторанів і магазинів, які раніше не пропонували доставку товарів. Postmates є прикладом компанії на вимогу. Співзасновник Postmates Бастіан Леманн називає компанію «анти-Amazon». 6 липня 2020 року Uber оголосив про придбання Postmates за 2,65 мільярда доларів. 1 грудня 2020 року Uber оголосила про завершення угоди.

Вебсайт: postmates.com

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