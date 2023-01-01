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A Cloud Guru

A Cloud Guru

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Вебсайт: acloudguru.com

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Cloud Guru — це онлайн-платформа для навчання людей, які цікавляться інформаційними технологіями. Більшість запропонованих курсів готують студентів до складання сертифікаційних іспитів для трьох основних постачальників хмарних технологій (Microsoft Azure, Google Cloud Platform і Amazon Web Services). Компанію заснували в Лондоні, Сполучене Королівство, у 2015 році Ант Стенлі та Райан Круненбург, а невдовзі приєднався брат Раяна Сем Кроненбург. У липні 2016 року Ant Stanley залишив A Cloud Guru, залишивши братів Сема та Райана керувати бізнесом. Cloud Guru зібрав 7 мільйонів доларів у липні 2017 року та ще 33 мільйони доларів у квітні 2019 року. 16 грудня 2019 року було оголошено, що вони придбає Linux Academy. Придбання було стверджено A Cloud Guru, щоб зробити його «найбільшою навчальною бібліотекою хмарних обчислень у світі». 2 червня 2021 року A Cloud Guru придбала Pluralsight.

Вебсайт: acloudguru.com

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