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Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

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Oracle Cloud — це послуга хмарних обчислень, яку пропонує корпорація Oracle і забезпечує сервери, сховище, мережу, програми та послуги через глобальну мережу центрів обробки даних, керованих корпорацією Oracle. Компанія дозволяє надавати ці послуги на вимогу через Інтернет.

Вебсайт: oracle.com

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