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MongoDB Cloud

MongoDB Cloud

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Вебсайт: mongodb.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MongoDB Cloud» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

MongoDB Cloud — це уніфікована платформа даних для сучасних програм, яка включає глобальну хмарну базу даних, пошук, озеро даних, мобільні та прикладні служби.

Вебсайт: mongodb.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MongoDB Cloud». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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