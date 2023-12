HarperDB's global application platform simplifies development with one package that includes a lightning-fast database, embedded API server, and real-time global data replication. Deploy from cloud to edge to on-prem.

