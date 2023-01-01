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HarperDB

HarperDB

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: harperdb.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HarperDB» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

HarperDB's global application platform simplifies development with one package that includes a lightning-fast database, embedded API server, and real-time global data replication. Deploy from cloud to edge to on-prem.

Вебсайт: harperdb.io

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