Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SimpleBackups» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Автоматизуйте резервне копіювання для всіх ваших серверів, баз даних (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) і сегментів. Підключіть будь-яке сховище, швидке відновлення та спокій.

Вебсайт: simplebackups.com

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