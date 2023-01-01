Objective, Inc. — це сучасний API пошуку на основі штучного інтелекту для кожного веб-сайту та програми, який розуміє мову, усвідомлює погані дані та бачить внутрішні зображення.

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