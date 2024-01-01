Raffle

Raffle

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: raffle.ai

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Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук на веб-сайті, пошук на робочому місці та пошук у програмі, спрощують для компаній організацію та оптимізацію наявного вмісту. За допомогою Raffle Search ви можете оптимізувати процес пошуку та максимально використати свої дані. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб покращити розуміння клієнтів і співробітників компаній шляхом відстеження взаємодії та використання аналітики поведінки для аналізу даних, таких як актуальні питання, прогалини в знаннях і показники вирішення, тим самим покращуючи зв’язок і підтримку.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для персоналізації
Двигуни персоналізації
Програмне забезпечення для пошуку підприємства
Програмне забезпечення Insight Engines

Вебсайт: raffle.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Raffle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Tidio

Tidio

tidio.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Guru

Guru

getguru.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Duda

Duda

duda.co

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Happeo

Happeo

happeo.com

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