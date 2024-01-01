Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук на веб-сайті, пошук на робочому місці та пошук у програмі, спрощують для компаній організацію та оптимізацію наявного вмісту. За допомогою Raffle Search ви можете оптимізувати процес пошуку та максимально використати свої дані. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб покращити розуміння клієнтів і співробітників компаній шляхом відстеження взаємодії та використання аналітики поведінки для аналізу даних, таких як актуальні питання, прогалини в знаннях і показники вирішення, тим самим покращуючи зв’язок і підтримку.

Вебсайт: raffle.ai

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