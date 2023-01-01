Google Cloud Search – це помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в усіх пов’язаних програмах Google, включаючи Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts та інші.

Вебсайт: cloudsearch.google.com

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