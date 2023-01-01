Google Docs — це текстовий процесор, який є частиною безкоштовного веб-пакета офісного програмного забезпечення, який пропонує Google у своїй службі Google Drive. Цей сервіс також включає Google Sheets і Google Slides, програми для роботи з електронними таблицями та презентації відповідно. Google Docs доступний як веб-додаток, мобільний додаток для Android, iOS, Windows, BlackBerry, а також як настільний додаток на ChromeOS Google. Програма сумісна з форматами файлів Microsoft Office. Додаток дозволяє користувачам створювати, переглядати та редагувати файли онлайн, співпрацюючи з іншими користувачами в режимі реального часу. Редагування відстежуються користувачем за допомогою історії редагувань, що містить зміни. Позиція редактора виділяється кольором і курсором редактора. Система дозволів регулює, що можуть робити користувачі. Оновлення представили функції з використанням машинного навчання, зокрема «Дослідження», що пропонує результати пошуку на основі вмісту документа, і «Елементи дій», що дозволяє користувачам призначати завдання іншим користувачам.

Вебсайт: google.com

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