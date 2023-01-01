Google Sheets – це програма для роботи з електронними таблицями, яка входить до складу безкоштовного офісного програмного пакету для роботи в Інтернеті, який пропонує Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Slides, текстовий процесор і програму для презентацій відповідно. Google Таблиці доступні як веб-додаток, мобільний додаток для Android, iOS, Windows, BlackBerry, а також як настільний додаток на ChromeOS від Google. Програма сумісна з форматами файлів Microsoft Excel. Додаток дозволяє користувачам створювати та редагувати файли онлайн, співпрацюючи з іншими користувачами в режимі реального часу. Редагування відстежуються користувачем за допомогою історії редагувань, що містить зміни. Позиція редактора підсвічується спеціальним кольором і курсором редактора, а система дозволів регулює, що можуть робити користувачі. Оновлення запровадили функції з використанням машинного навчання, зокрема «Дослідження», що пропонує відповіді на основі запитань природною мовою в електронній таблиці.

Вебсайт: google.com

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