Airtable — хмарний сервіс для співпраці зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Він був заснований у 2012 році Хауї Лю, Ендрю Офстадом та Емметом Ніколасом. Airtable — це гібрид електронної таблиці та бази даних із функціями бази даних, але застосованими до електронної таблиці. Поля в таблиці Airtable схожі на клітинки в електронній таблиці, але мають такі типи, як «чекбокс», «номер телефону» та «розкривний список», і можуть посилатися на вкладені файли, як-от зображення. Користувачі можуть створювати базу даних, налаштовуйте типи стовпців, додавайте записи, зв’язуйте таблиці одна з одною, співпрацюйте, сортуйте записи та публікуйте перегляди на зовнішніх веб-сайтах.

Вебсайт: airtable.com

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