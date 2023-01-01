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Coda

Coda

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Вебсайт: coda.io

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Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функції обробки текстів, електронних таблиць і баз даних. Це полотно, яке поєднує електронні таблиці, презентації, програми та документи. Програмне забезпечення можна інтегрувати зі сторонніми сервісами, такими як Slack і Gmail. У 2017 році Coda залучила 60 мільйонів доларів. Greylock Partners, Khosla Ventures і General Catalyst брали участь у фінансуванні, а співзасновник LinkedIn Рейд Хоффман і Хемант Танеджа з General Catalyst увійшли до ради директорів.

Вебсайт: coda.io

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