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Lever

Lever

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Вебсайт: lever.co

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Lever – американська компанія з програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка надає систему відстеження кандидатів для найму. Його заснували в 2012 році Сара Нам, Нейт Сміт і Рендал Труонг. Lever залучив 2,8 мільйона доларів під час початкового раунду у вересні 2012 року, 10 мільйонів доларів у раунді серії A у жовтні 2014 року та ще 20 мільйонів доларів у раунді серії B у січні 2016 року. У липні 2017 року Lever зібрав 40 мільйонів доларів, довівши загальне фінансування до 70 мільйонів доларів. Він підтримується консультативною радою, до складу якої входять Аарон Леві, генеральний директор Box, Марісса Майєр, генеральний директор Yahoo!, і Джеремі Стопельман, генеральний директор Yelp.

Вебсайт: lever.co

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