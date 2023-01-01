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Disroot Cryptpad

Disroot Cryptpad

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Вебсайт: disroot.org

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Приватна альтернатива популярним офісним інструментам. Cryptpad Disroot працює на базі Cryptpad. Він забезпечує повністю наскрізний зашифрований офісний пакет для спільної роботи. Це дозволяє вам створювати текстові документи, електронні таблиці, презентації, дошки, ділитися ними та працювати разом над ними або організовувати ваш проект на дошці канбан. Все це без знання того, де дані шифруються перед тим, як покинути ваш комп’ютер.

Вебсайт: disroot.org

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