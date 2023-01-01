STARS — цифрова дошка канбан для управління проектами. Він має інтерфейс drag-n-drop і багаті функції для співпраці. Кожна картка на дошці канбан містить важливу інформацію про проект, включаючи пріоритет, право власності, статус і терміни. Керівники проектів можуть використовувати засіб перегляду шкали часу та аналізатор робочого навантаження, щоб швидко визначити загальний стан проекту та можливі вузькі місця.

Вебсайт: stellarvelocity.com

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