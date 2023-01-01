Допомагає керівникам проектів у розробці планів, розподілі ресурсів, відстеженні прогресу, управлінні бюджетами та аналізі робочого навантаження.

Вебсайт: rationalplan.com

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