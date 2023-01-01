Bubble Plan — це інструмент SaaS для планування та управління проектами. Багатомовне, це одне з найбільш простих і ефективних програм для моделювання дорожніх карт, планів, презентацій або планів дій. Завдяки дизайну та інтерфейсу «перетягування та скидання» створити проект дуже легко та розвивається. Для пілотування та співпраці необхідні основні функції: планування, обмін, розмови, відстеження, керування... усе, що вам потрібно, з унікальним простим початковим інструментом. Перевірте... збережіть!

Вебсайт: bubbleplan.net

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