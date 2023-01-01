WebCatalog
Bubble Plan

Bubble Plan

bubbleplan.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bubble Plan» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Bubble Plan — це інструмент SaaS для планування та управління проектами. Багатомовне, це одне з найбільш простих і ефективних програм для моделювання дорожніх карт, планів, презентацій або планів дій. Завдяки дизайну та інтерфейсу «перетягування та скидання» створити проект дуже легко та розвивається. Для пілотування та співпраці необхідні основні функції: планування, обмін, розмови, відстеження, керування... усе, що вам потрібно, з унікальним простим початковим інструментом. Перевірте... збережіть!

Вебсайт: bubbleplan.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bubble Plan». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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