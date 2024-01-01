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Qalyptus

Qalyptus

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Вебсайт: qalyptus.com

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Qalyptus is a powerful and effective reporting platform. Qalyptus is flexible and allows you to create custom reports from Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed, and QlikView in various formats: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML, and more. Using a drag-and-drop interface, create reports for unlimited recipients without additional cost. Reports can be delivered by email, stored in folders, published on the Web, Qalyptus Cloud is a 100% cloud product for Qlik Sense SaaS. Qalyptus Server is a 100% On-premise product for Qlik Sense Client-Managed.

Категорії:

Business
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: qalyptus.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Qalyptus». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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