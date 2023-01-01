WebCatalog

TOPOL.io

TOPOL.io

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: topol.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TOPOL.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Create beautiful e-mails for every device thanks to our drag-and-drop editor. Easy to build. Quick to get done. No need for an HTML coder and graphic anymore. Save hours on e-mail production. You do... Show More 't have to be a graphic designer, HTML coder, or specialist on email rendering. Drag and Drop - It's quick, it's easy it's intuitive and it's fun. You will start to like creating emails! Or you can just use our templates. Beautiful and responsive. No more troubles with rendering on different clients, even Outlook.

Категорії:

Business
Email Template Builder Software

Вебсайт: topol.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TOPOL.io». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Square

Square

squareup.com

Brevo

Brevo

brevo.com

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Keap

Keap

keap.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Beefree

Beefree

beefree.io

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