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EmailLabs

EmailLabs

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: emaillabs.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «EmailLabs» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

EmailLabs was created for those who have a system that generates e-mails. Whether you have a store, billing, accounting, CRM, ERP, CMS or a dedicated Marketing Automation system - EmailLabs will increase the deliverability of your e-mails. ✅ Thanks to simple SMTP integration, the service is ready to use in a few moments. RESTful API will allow you to integrate with your IT system fully. You can also use ready-made libraries and code samples. 🌐 We have many years of experience in the field of e-mail deliverability. We send over 6 billion messages a year. 🚀 Discover more: https://emaillabs.io/en/

Категорії:

Business
Email Deliverability Tools

Вебсайт: emaillabs.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «EmailLabs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emma

Emma

myemma.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

OpenText

OpenText

opentext.com

SparkPost

SparkPost

sparkpost.com

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