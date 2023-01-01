У PFL ми спеціалізуємося на створенні прямої поштової розсилки на основі даних, яка забезпечує автентичні моменти та сприяє зростанню організацій. Завдяки підтвердженій історії успіху деяких із найбільших світових брендів ми пропонуємо вимірювання, персоналізацію та передбачуваність, які ви очікуєте від цифрового маркетингу, у світ прямої поштової реклами. Наш комплексний підхід спрощує процес виконання, керуючи всім – від стратегії та виробництва до доставки та вимірювання. Ми використовуємо цифрову тактику в поєднанні з незабутніми штрихами прямої розсилки, від листівок і листів до 3-D листівок із елементами логотипу, щоб збільшити залученість і досягти результатів. Ми використовуємо потужність ваших даних для персоналізації кампаній будь-якого масштабу, від сотень до мільйонів, гарантуючи, що ваші клієнти отримають релевантні та персоналізовані повідомлення. Крім того, наша платформа інтегрується з вашою CRM/MAP, дозволяючи вам легко вимірювати ефективність прямої поштової розсилки та рентабельність інвестицій. Дозвольте нам допомогти вам змусити ваших клієнтів посміхнутися за допомогою прямої поштової розсилки, яка є привабливою, персоналізованою та доступною для вимірювання.

Вебсайт: pfl.com

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