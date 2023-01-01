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Postal

Postal

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Вебсайт: postal.com

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Заснована в 2020 році в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія, Postal є провідною платформою для офлайн-залучення, яка обслуговує понад 600 клієнтів B2B, таких як Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic і Fivetran. Postal дозволяє клієнтам створювати значущі та ефективні людські зв’язки з потенційними клієнтами, партнерами, клієнтами та співробітниками. Дізнайтеся більше на postal.com.

Вебсайт: postal.com

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