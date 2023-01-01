Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Drips» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

The Drips AI-powered platform helps brands engage with prospects and customers through Conversational Texting® and calling. Backed by a unique natural language processing model, we leverage human-like messaging to break through the noise, capture intent and drive meaningful outcomes.

Вебсайт: drips.com

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