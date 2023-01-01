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Intercom

Intercom

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Вебсайт: intercom.com

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Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом на лютий 2017 року Intercom має 100 000 активних користувачів щомісяця. Станом на липень 2020 року Intercom має понад 30 000 платоспроможних клієнтів, включаючи Facebook, Amazon і Lyft.

Вебсайт: intercom.com

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