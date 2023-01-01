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Cordless

Cordless

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Вебсайт: cordless.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cordless» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Розблокуйте свій голосовий вміст. Сучасна телефонія для команд підтримки клієнтів. Подолання розриву між голосом і текстом.

Вебсайт: cordless.io

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