Програмне забезпечення для відстеження вихідних дзвінків - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для відстеження вихідних дзвінків дозволяє користувачам здійснювати прямі дзвінки потенційним клієнтам, записуючи дані про дзвінки та потенційних клієнтів. Це рішення сприяє швидкому охопленню потенційних клієнтів, щоб отримати вигоду від можливостей продажів. Продукти відстеження вихідних дзвінків пропонують функцію дзвінка за кнопкою миші для швидкого набору номера, створення місцевих номерів для підвищення рівня відповіді та автоматизації голосової пошти та подальших електронних листів. Крім того, ці продукти можуть записувати дзвінки з метою навчання та класифікувати потенційних клієнтів на основі ймовірності успішного продажу. Рішення для відстеження вихідних дзвінків особливо популярні серед внутрішніх торгових представників і телемаркетерів.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
OpenPhone
openphone.co
Телефон для стартапів та малого бізнесу
MightyCall
mightycall.com
Голос малого бізнесу. Швидко, легко та безпечно. Віртуальна телефонна система, розроблена для малого бізнесу.
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Adversus
adversus.io
Покращіть вихідні дзвінки вже сьогодні. Ми допомагаємо кол-центрам підвищувати KPI, приймати кращі рішення на основі інформації та розумніше керувати контактами.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
Aircall
aircall.io
Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Жодного обладнання. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси завдяки л...
PhoneBurner
phoneburner.com
Наберіть потенційних клієнтів у 4 рази швидше та максимізуйте живі розмови за допомогою нашого телефону для продажів. Підвищте продуктивність торгових представників і максимізуйте дохід! Спробуйте PhoneBurner сьогодні!
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Ringover
ringover.com
Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Outplay
outplayhq.com
Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.
Tenfold
tenfold.com
Tenfold допомагає компаніям краще спілкуватися з клієнтами. Застосовуйте інформацію про клієнта на телефоні щоразу в режимі реального часу.
Salesmate
salesmate.io
Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.
Ringy
ringy.com
Автоматизуйте завдання. Стимулюйте продажі. Виховання веде. Ringy — це комплексне рішення CRM, яке обробляє все в інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі.
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Yobi
yobi.app
Yobi додає номери робочих телефонів і корисні інтеграції до наявних пристроїв. Нове обладнання не потрібно. Створено для команд і компаній
iPlum
iplum.com
iPlum — це перше мобільне рішення для бізнес-професіоналів. Він працює на наявному смартфоні без зміни оператора. Ви отримуєте окремий рядок із функціями дзвінків, текстових повідомлень і телефонної системи. Він простий у використанні, підтримується корпоративними засобами безпеки. Платформа забезпе...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
Uptics
uptics.io
Універсальна платформа автоматизації продажів для дистанційних і внутрішніх відділів продажів, щоб легко запускати вихідні кампанії, заохочувати вхідних потенційних клієнтів, створювати пакет угод і отримувати прибутки.
GoDial
godial.cc
GoDial — це програма для автоматичних дзвінків, мобільна CRM і програмне забезпечення для вихідних дзвінків для мобільних телефонних дзвінків і служби вихідних дзвінків. Налаштуйте свій Call Center менш ніж за 2 хвилини за допомогою GoDial. GoDial використовує SIM-карту телефону для набору номера, т...
Voiso
voiso.com
Voiso – комплексне рішення колл-центру, створене для того, щоб отримати найкраще від кожної взаємодії з клієнтом
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
Salesken
salesken.ai
Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.
Toky
toky.co
Сучасна телефонна система, яка працює так, як ви Легко налаштувати. Інтегрується будь-де. Дзвоніть клієнтам і надсилайте повідомлення за допомогою телефону, програми або комп’ютера. Все за справедливу ціну.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...
DCDial
dcdial.com
Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розроблят...
CommPeak
commpeak.com
Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — це хмарний інструмент комунікації з продажу, який допомагає охопити до 3 разів більше потенційних клієнтів і укладати більше угод. Дізнайтеся більше зараз.
Salesfinity
salesfinity.co
Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше на розмови з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнтів і навіг...
NeoDove
neodove.com
Єдиний номеронабирач для теледзвінків і CRM, які вам коли-небудь знадобляться. Повнофункціональний Dialer and Telecalling CRM для підвищення продуктивності та збільшення продажів.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief — це найкраще рішення для всіх комунікаційних потреб вашої команди. За допомогою Talkchief ви можете легко керувати всіма чатами, відеодзвінками та обміном файлами вашої команди на одній потужній та інтуїтивно зрозумілій платформі. Якщо ви співпрацюєте над проектом, проводите віртуальну зу...
Orum
orum.com
Orum — це платформа живої розмови на базі штучного інтелекту, яка дозволяє активізувати продажі, об’єднати команди та збільшити дохід
Cordless
cordless.io
Розблокуйте свій голосовий вміст. Сучасна телефонія для команд підтримки клієнтів. Подолання розриву між голосом і текстом.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks пропонує хмарне рішення, яке дозволяє маркетологам збільшити свої доходи, поважаючи вибір споживачів.
MyOperator
myoperator.com
MyOperator є провідним постачальником послуг хмарного зв’язку в Індії, який обслуговує понад 10 000 компаній, включаючи NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo та Myntra. Завдяки набору пропозицій, таких як корпоративна лінія, 360-градусне керування кампаніями, Office IVR, аналітика дзвінків, хмарний кол-це...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, найуспішніша платформа для залучення продажів у галузі, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові...
Sellular
sellular.com
Sellular — це платформа для залучення продажів, розроблена для швидкозростаючих і середніх підприємств. З Sellular SDR та AE можуть швидше виграти більше угод. Керівники можуть бути спокійні, знаючи, що вони збирають усі необхідні дані для бізнесу в Salesforce CRM і отримують повну видимість усіх св...
Teliqon
teliqon.io
Сервіс високого рівня в хмарному зв'язку, ми надаємо віртуальні номери DID і транкінг SIP, створення хмарних АТС та інші бізнес-рішення. Ми пропонуємо широкий спектр першокласних телекомунікаційних інструментів і послуг для збільшення ваших продажів. Наша виняткова допомога полегшує побудову та розв...
FreJun
frejun.com
FreJun — це хмарна платформа телефонії, яка автоматизує ваші бізнес-дзвінки. Користувачі можуть здійснювати вихідні бізнес-дзвінки за допомогою унікального віртуального номера та приймати вхідні дзвінки на той самий номер. Дзвінки, зроблені через віртуальні номери, можна записувати та інтегрувати з ...
Koncert
koncert.com
Багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом від Koncert допоможе вам збільшити дохід від продажів B2B і залучити потенційних клієнтів. AI Dialer. AI Parallel Dialer. AI Flow Dialer. Набір номера з допомогою агента. Каденція.
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...
amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket вирішує нудні завдання, а ви зосереджуєтесь на продажах. Це створення потенційних клієнтів, охоплення електронною поштою та кваліфікація потенційних клієнтів на автопілоті.
Tendril
tendril.us
Tendril Connect — це інструмент для прискорення продажів, який зосереджується на наборі номера за допомогою агента. Наша команда кваліфікованих агентів переглядає список потенційних клієнтів, які пропонують наші клієнти. Агенти орієнтуються в телефонних деревах, залишають попередньо записані повідом...
PBXDom
pbxdom.com
Хмарні звіти PBXDom можуть легко генерувати детальні звіти про ваші телефонні зв’язки чи діяльність колл-центру з будь-якої точки світу; немає необхідності купувати додаткове програмне забезпечення. Ви можете досягти цього, встановивши збірник PBXDom і підключивши АТС або Call-центр до комп’ютера, н...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds — додаток №1 Salesforce для підвищення продуктивності продажів. Bloobirds перетворює ваш Salesforce на дивовижне програмне забезпечення для вашої команди продажів за три хвилини. Завдяки повній інтеграції дозвону, електронної пошти та LinkedIn Bloobirds пропонує повний набір інструментів п...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — це сучасна уніфікована хмарна комунікаційна платформа, ефективна, гнучка та наповнена необхідними сучасними функціями для бізнесу будь-якого типу. Він легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами CRM та API, дозволяючи оптимізувати робочий процес і автоматизувати завдання. Ви також...