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Sellular

Sellular

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Вебсайт: sellular.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sellular» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sellular — це платформа для залучення продажів, розроблена для швидкозростаючих і середніх підприємств. З Sellular SDR та AE можуть швидше виграти більше угод. Керівники можуть бути спокійні, знаючи, що вони збирають усі необхідні дані для бізнесу в Salesforce CRM і отримують повну видимість усіх своїх угод. Відчуйте платформу, яку легко впровадити, вона має гнучкі договірні умови, чудові ціни та феноменальне обслуговування клієнтів.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти
Програмне забезпечення для відстеження вихідних дзвінків
Програмне забезпечення для залучення до продажу

Вебсайт: sellular.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sellular». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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