Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sellular» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Sellular — це платформа для залучення продажів, розроблена для швидкозростаючих і середніх підприємств. З Sellular SDR та AE можуть швидше виграти більше угод. Керівники можуть бути спокійні, знаючи, що вони збирають усі необхідні дані для бізнесу в Salesforce CRM і отримують повну видимість усіх своїх угод. Відчуйте платформу, яку легко впровадити, вона має гнучкі договірні умови, чудові ціни та феноменальне обслуговування клієнтів.

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Вебсайт: sellular.com

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