Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Firmao CRM» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Firmao — це онлайн-програмне забезпечення CRM. Він призначений для малих і середніх виробничих, сервісних і збутових компаній і впроваджується в компаніях, де потрібен контакт з лідерами або постійними підрядниками. Впровадження CRM від Firmao легко та швидко. Це займає близько 1-2 тижнів.

Вебсайт: firmao.net

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