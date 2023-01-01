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Firmao CRM

Firmao CRM

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Вебсайт: firmao.net

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Firmao — це онлайн-програмне забезпечення CRM. Він призначений для малих і середніх виробничих, сервісних і збутових компаній і впроваджується в компаніях, де потрібен контакт з лідерами або постійними підрядниками. Впровадження CRM від Firmao легко та швидко. Це займає близько 1-2 тижнів.

Вебсайт: firmao.net

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