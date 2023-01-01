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ZaiConversations

ZaiConversations

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Вебсайт: zailab.com

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Zailab — це інтелектуальне хмарне багатоканальне комунікаційне рішення, розроблене для малих і середніх контакт-центрів. Програмне забезпечення використовує штучний інтелект для інтелектуальної маршрутизації та визначення пріоритетності дзвінків, а також надає інтегровані інструменти оцінки якості та управління персоналом.

Вебсайт: zailab.com

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