Сучасна POS-система, створена для малого та середнього бізнесу на Мальдівах, із передовими інструментами для аналітики, управління запасами та продажів.

Вебсайт: ewity.com

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