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Floww.ai

Floww.ai

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Вебсайт: floww.ai

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Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконалені інструменти Generative AI від Floww.ai, Sales Co-Pliot і Analytics Co-Pliot, забезпечують ефективні та високоякісні підходи до продажів із миттєвою аналітикою та глибоким аналізом. Більшість CRM створено в основному для випадків використання B2B і не в змозі ефективно пристосуватися до бізнесу B2C і B2B2C. Висока швидкість і обсяг сучасних продажів B2C вимагає інтегрованої платформи продажів, яка забезпечує гнучке управління продажами для швидкої адаптації до динамічного ринкового середовища.

Вебсайт: floww.ai

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