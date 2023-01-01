Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Optimiser» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Оптимізуйте шлях клієнта за допомогою єдиної платформи для всіх бізнес-метрик. Керуйте взаємовідносинами з клієнтами за допомогою однієї потужної CRM для успіху продажів. Збирайте дані компанії в одному місці для легкої та чіткої аналітики продуктивності. Автоматизація CRM перетворює більше потенційних клієнтів із меншими ресурсами. Інтегровано з усіма модулями для швидкого й точного обміну та використання даних CRM.

Вебсайт: optimiser.com

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