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Pepper Cloud

Pepper Cloud

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Вебсайт: peppercloud.com

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Pepper Cloud — це проста у використанні комплексна CRM-система продажів для малих і середніх підприємств. Pepper Cloud CRM допомагає МСП, легко керуючи потенційними клієнтами, можливостями продажів, взаємодією з клієнтами та прогнозуючи доходи. Pepper Cloud повністю інтегрована з WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp і багатьма іншими інструментами. З Pepper Cloud вам не потрібно керувати даними про продажі в кількох таблицях Excel, телефонних повідомленнях або електронних листах. CRM надає вам єдину платформу, з якої ви можете керувати своїми продажами та клієнтами.

Вебсайт: peppercloud.com

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