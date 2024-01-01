CloudAlly

CloudAlly

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Вебсайт: cloudally.com

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Заснована в 2011 році CloudAlly, компанія OpenText, стала піонером резервного копіювання та відновлення SaaS корпоративного рівня. Ми пропонуємо надійний набір найкращих рішень для резервного копіювання та відновлення для Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com і DropBox.com Чому Backup SaaS? Ваші критично важливі для бізнесу дані в хмарі можуть бути втрачені через людські помилки, зловмисні наміри, помилки синхронізації та атаки зловмисного програмного забезпечення. Власні варіанти архівування обмежені за часом. Безпечно працюйте в хмарі за допомогою надійної системи резервного копіювання та швидкого відновлення. Як CloudAlly може допомогти? Комплексне резервне копіювання та відновлення Office 365, G Suite CloudAlly комплексно захищає бізнес-дані Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com і Salesforce від випадкового чи зловмисного знищення за допомогою щоденного автоматизованого резервного копіювання. Наші резервні копії надійно захищені та зберігаються в сховищі Amazon S3 із шифруванням AES-256 у центрах обробки даних у США, ЄС чи Австралії. Завдяки необмеженому зберіганню CloudAlly дозволяє легко відновлювати втрачені дані SaaS на детальному рівні та з будь-якого моменту часу. Пом’якшіть наслідки витоку даних і забезпечте безперервність роботи завдяки швидкому аварійному відновленню.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: cloudally.com

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NinjaRMM

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