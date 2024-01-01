BDRCloud — це комплексне та економічно ефективне програмне забезпечення для резервного копіювання та відновлення в хмарі для захисту даних у програмах SaaS (Microsoft 365, Google Workspace), серверах (Windows, Linux), програмах і базах даних (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) і Кінцеві точки (Windows, Mac). * Пряме до хмарних служб резервного копіювання: BDRCloud дозволяє пряме перенесення даних у хмару. Ви можете легко захистити свої дані за допомогою рішень BDRCloud для прямого резервного копіювання в хмару для серверів, кінцевих точок, Microsoft 365, Google Workspace і програм/баз даних. * Хмарне аварійне відновлення: забезпечте безперервність бізнесу за допомогою хмарного аварійного відновлення BDRCloud, забезпечуючи надійну мережу безпеки для важливих даних ваших клієнтів під час кризи. BDRCloud забезпечує безпечне та ефективне відновлення, мінімізуючи простої та зберігаючи безперервність бізнесу. * Підхід без інфраструктури: BDRCloud усуває потребу в локальній інфраструктурі та проблеми, пов’язані з обслуговуванням фізичних серверів резервного копіювання та систем зберігання. Підхід без інфраструктури гарантує, що компанії та MSP можуть зосередитися на наданні виняткових послуг своїм клієнтам, не обтяжуючись обмеженнями традиційних налаштувань резервного копіювання. * Швидка адаптація клієнта: швидко та без зусиль запускайте свої служби резервного копіювання як MSP за допомогою рішення BDRCloud для прямого підключення до хмари. Спростіть процес реєстрації для швидкого запуску, забезпечуючи плавне та зрозуміле надання послуг резервного копіювання вашим клієнтам.

Вебсайт: bdrcloud.com

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